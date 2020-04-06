Пиратский симулятор Sea of ​​Thieves появится в магазине Steam

Microsoft усиленно продвигает свои игры, добавляя их в библиотеку Steam. Видеоигра Sea of ​​Thieves пополнила список магазина. Точной даты пока что нет, но игра уже опубликована с пометкой "Скоро".

Sea of ​​Thieves - это многопользовательская игра в жанре приключения на пиратскую тематику. Игра обладает полной поддержкой кроссплатформенных игр между Xbox One, Windows 10 и Steam, так что вы сможете играть со своими друзьями независимо от платформы.

Сколько будет стоить игра Sea of ​​Thieves в магазине Steam не известно.