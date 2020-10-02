Питер Паркер будет выглядеть совсем иначе в Marvel's Spider-Man Remastered

Питер Паркер подвергся серьезным изменениям в PlayStation 5.

Insomniac Games продемонстрировала новые подробности о Marvel's Spider-Man Remastered, новой версии игры 2018 года для PlayStation 5. Игра будет поставляться вместе с Marvel's Spider-Man: Miles Morales, с улучшенными визуальными эффектами, игровым процессом со скоростью 60 кадров в секунду с трассировкой лучей.

Модель лица Питера Паркера была заменена в Marvel's Spider-Man Remastered, в результате чего Паук выглядел совсем иначе. В своем блоге Insomniac Games объяснила, что это изменение было необходимо для того, чтобы обеспечить игрокам наилучшие результаты с лучшее качество игры для нового поколения PlayStation.

Новая модель лица Питера напоминает Тома Холланда из кинематографической вселенной Marvel.

Marvel's Spider-Man: Remastered будет доступен 19 ноября 2020 года.