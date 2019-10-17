Пять Покемонов получат новые формы Gigantamax

В Pokémon Sword и Pokémon Shield появится новая механика под названием Gigantamaxing, которая превратит некоторых существ в гигантские формы и даст им особый ход. Nintendo представила формы Gigantamax для некоторых из самых популярных покемонов: Pikachu, Charizard, Eevee, Meowth и Butterfree.

Gigantamax Pikachu вырастет до более чем 68-футового роста и получит G-Max Volt Crash, который наносит урон и парализует противников. G-Max Wildfire от Gigantamax Charizard будет наносить урон в течение четырех ходов всем покемонам, не относящимся к типу Огня.

Gigantamax Eevee будет использовать свою G-Max Cuddle для нанесения урона и увлечения противников противоположного пола. Gigantamax Meowth будет наносить урон своей золотой лихорадкой G-Max и разбрасывать монеты по всей области, создавая возможность получить внутриигровой денежный бонус после битвы. Наконец, Gigantamax Butterfree будет использовать G-Max Befuddle для рассеивания ядовитых чешуек вокруг своих противников.