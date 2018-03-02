Планы по реализации и разработке Escape from Tarkov на 2018 год

Battlestate Games опубликовала список нововведений и обновлений, которые должны появиться в Escape from Tarkov в течение 2018 года, а также планы технического усовершенствования проекта. На данный момент завершается подготовка запуска открытого бета-тестирования, но прежде всего исправление всех недочетов в игре: исправление всех известных ошибок, которые нарушают игровой процесс или игру, оптимизацию и расширение сетевого кода в целях снижения частоты десинхронизации, сокращения задержки и устранение разрывов соединения с сервером, а также улучшение общей производительности игры. BSG также начала переход на новую версию Unity, при активной поддержке специалистов из компании-разработчика движка.Последующее открытое бета-тестирование и введения новой локации “Торговый центр (Interchange)”, BSG начнет добавлять новые функции и игровые механики, хотя их порядок появления в игре еще не определен и может измениться.«Мы продолжим идти по сложному пути с непрерывным улучшением реалистичной составляющей», - говорит Никита Буянов, глава Battlestate Games. «Иными словами, игра станет более реалистичной и сложной. Желаемая степень погружения и реализма будет достигнута за счет внедрения различных функций в дополнение к существующей системе.

Новая локация

Новые механики

Список нововведений откроет новая локация “Торговый центр (Interchange)” - в отличие от остальных локаций, это первое современное, городское место в Таркове без леса, полей, сельских поселений или промышленных парков, характерных для других локаций.Новая локация включает в себя помещения огромного торгового центра с особым типом внутреннего планирования, где игроки смогут получить новый опыт введения боя. После “Торгового центра (Interchange)” продолжиться работа над Улицами Таркова. Так же параллельно начнется разрабатываться небольшая локация в стиле CQB, как и бои на Заводе - TerraGroup Lab. В этом году планируется закончить все локации, необходимые для релиза игры.Также в планы включены изменения некоторых механик, например, зарядка и разрядка боеприпасов оружия. Теперь на зарядку каждого патрона потребуется время, и это можно сделать только в меню инвентаря. То же самое касается разрядки боеприпасов из магазина, но будет требовать меньше времени необходимое для разрядки одного магазина. На скорость загрузки или разгрузки будут влиять состояние здоровья персонажа и навыки владение оружием. Вне рейда боеприпасы будут мгновенно загружаться / разгружаться, и их количество будет всегда точно определено.

Новые анимации

Новые медикаменты и последствия их применения

Убежище и восстановление здоровья вне рейда

В дальнейшем будут добавлены специальные анимации по загрузке и разгрузке боеприпасов. Эта механика тесно связана с другим нововведением: точные значения оставшихся боеприпасов будут удалены из инвентаря - вам нужно будет использовать опцию проверки количества патронов, оставшихся в рожке и в инвентаре.Будут введены специальные анимации для более реалистичного использования медицинских принадлежностей, продуктов питания и других расходных материалов в рейде. Использование оружия во время лечения или приема еды, будет невозможным.У терапевта появятся новые стимуляторы и продвинутые лекарства, а также побочные эффекты из-за их использования.Стимуляторы улучшат ваши навыки (даже если у вас максимальный уровень) в течение ограниченного времени. Остерегайтесь побочных эффектов, они могут вызывать зависимость, неблагоприятную реакцию и передозировку.В будущем восстановление вне рейдов будет происходить либо в течение определенного периода времени, либо путем использования медицинских наборов, продуктов питания и воды. Уровень и скорость регенерации здоровья будет тесно связан с другой важной фишкой – Убежищем.С помощью модернизации и обустройства Убежища можно увеличить схрон, ускорить восстановление, и добавит возможность крафтинга разных предметов, в том числе самогона и ферм по добыче биткоинов. Создание контента уже завершено – осталось реализовать логику и интерфейс всего этого.

Дымовые гранаты и подствольные гранатометы

Индивидуальные квесты

Дикие-главари(боссы)

Другим долгожданным и особенно полезным дополнением в игре, является введение дымовых гранат, с их помощью можно перевернуть ход сражения в вашу пользу. Они будут полезны для создания дымовых завес в опасных ситуациях. Так же в игру будут введены подствольные гранатометы. Уже готовы модели, анимации и эффекты дымовых гранат, как иностранных, так и советских / российских.Одно из наиболее ожидаемых, это то, что игрокам будет предоставлена возможность раскрыть все тайны, которые хранит Тарков в виде индивидуальных квестов. Каждый игрок сможет проводить персональные расследования, которые раскрывают фрагменты игрового сюжета. Кто такие Неизвестные? Что за Секта? Что за Билет? Почему вообще началось падение Таркова и к чему это приведет?Планируется также добавить особый вид врагов – диких-боссов, каждый с уникальным внешним видом, экипировкой и поведением.Каждый такой босс будет окружен конвоем закаленных в бою головорезов, которые отчаянно защищают своего лидера.

Состояние оружия и боеприпасов

Внешний вид

Вскоре игроку придется следить за качеством боеприпасов и состоянием их оружия и чаще заниматься устранением неполадок, фиксируя заедания, несоосность и других недочетов.Появится особая услуга у торговца, с помощью которой можно менять внешнего вида персонажа. Благодаря этому у вас будет возможность выбрать камуфляж, наиболее подходящий для конкретной задачи, времени суток и местности. На данный момент создано уже 5 наборов одежды, подготовленные для каждой фракции. Кроме того, команда разработчиков продолжит добавлять новые навыки, связанные с фракциями, которые будут доступны игрокам только для конкретных ЧВК.

Барахолка

Новые типы выхода с локаций

На барахолке вы сможете выставлять свои предметы на продажу. Эта функция также связана со Справочником (туда будут записаны все изученные элементы), поисковая система (которая позволит, например, найти все продажи, связанные с АК-74Н) и наборы (сохранение индивидуально собранных комплектов оружия, возможность ими делиться и быстро приобрести недостающие элементы).Новые типы выхода с локаций. Будут локации без постоянных выходов, где вам нужно будет использовать сигнальные огни или другие подобные приспособления для выхода с локации, из-за которых другие игроки могут увидеть ваше местоположение. Приобретать приспособления для таких выходов нужно будет заранее, до начала рейда.

Система голосового чата

Арена

Новое оружие, обвесы и снаряжение

Также одним особенным нововведением будет возможность общаться в рейде с другими игроками в определенном радиусе слышимости и позиционированием.Все еще продолжается разработка отдельного игрового режима, Арены. Разработчики обещает, что в ней будет представлено много интересных нововведений, соревновательных и азартных. Более подробную информацию должны опубликовать позже в отдельном списке материалов.Кроме того, будет введено много нового оружия и обвесов для них, в том числе функциональные двухствольные дробовики и револьверы. Новое снаряжение: 10+ шлемов и бронежилет, новые разгрузки, прочие головные уборы, очки, балаклавы, гарнитуры.

На данный момент опубликована только часть запланированных нововведений которая нас ждет в EFT, следите за новой информацией, ведь совсем скоро может появиться больше данных.