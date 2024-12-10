Платформа Steam побила рекорд по онлайну

Вчера Steam установила новый рекорд по количеству одновременно активных пользователей — 39,2 миллиона геймеров в онлайне, из которых более 12 миллионов непосредственно играли в игры. При этом стоит сказать, что данная платформа продолжает расти удивительными темпами — ещё в январе она достигла отметки в 33,6 миллиона пользователей, а в начале марта преодолела рубеж в 34 миллиона, быстро установив два новых рекорда — 35 и 36 миллионов за один месяц. В августе был достигнут показатель в 37 миллионов, а вскоре после этого — 38 миллионов. Новые пики обычно происходят во время крупных релизов игр, которые привлекают аудиторию. Именно так произошло в эти выходные благодаря Path of Exile 2 от Grinding Gear и Marvel Rivals от NetEase.

Например, максимальное количество игроков в Path of Exile 2 в Steam составило 578 тысяч пользователей. Marvel Rivals также стартовала с успехом, достигнув пика в 444 тысячи одновременных пользователей в Steam на прошлой неделе, а затем побив этот рекорд с 480 тысячами игроков уже сегодня. Однако игра показывает ещё более впечатляющие результаты на PlayStation 5 и Xbox Series S|X — по данным NetEase, PvP-шутер о супергероях привлёк более 10 миллионов игроков за первые три дня. Так что есть шансы, что к моменту релиза GTA 6 на данной площадке будет свыше 40 миллионов пользователей, что на самом деле является колоссальным достижением для платформы. Можно с уверенностью сказать, что это самая популярная площадка для геймеров в мире.
Predator: Hunting Grounds вышла на PS5 и Xbox X|S…
Есть просто прекрасные новости для поклонников кинофраншизы «Хищник» — компания IllFonic в сотрудничестве…
Xbox Cloud Gaming поддерживает на 50 игр больше…
Сегодня компания Microsoft начала расширять доступ к Xbox Cloud Gaming для уже существующих библиотек игр…
Функция Steam Game Recording вышла из бета-теста…
Долгожданная функция Steam Game Recording теперь официально вышла из бета-версии и доступна всем пользова…
Роуглайк Ironwaste на "Фабрике видеоигр" …
Студия 21 Games прошла отбор и занималась разработкой своей видеоигры Ironwaste под чутким руководством н…
Red Dead Redemption на ПК стоит 50 долларов…
Компания Rockstar недавно объявила, что ремастер видеоигры Red Dead Redemption выйдет на ПК — уже 29 октя…
Fallout 76 побила рекорд онлайна с 21 миллионом игроков…
Fallout 76, впервые выпущенная в 2018 году, получила крайне непростой старт — игра была буквально перепол…
Анонсировано обновление Ударная волна для Armored Warfare…
Анонсировано крупнейшее обновление «Ударная волна» для игры Armored Warfare (ПК) за последние три года. О…
Платформа Steam побила рекорд по онлайну…
Вчера Steam установила новый рекорд по количеству одновременно активных пользователей — 39,2 миллиона гей…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor