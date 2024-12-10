Платформа Steam побила рекорд по онлайну

Вчера Steam установила новый рекорд по количеству одновременно активных пользователей — 39,2 миллиона геймеров в онлайне, из которых более 12 миллионов непосредственно играли в игры. При этом стоит сказать, что данная платформа продолжает расти удивительными темпами — ещё в январе она достигла отметки в 33,6 миллиона пользователей, а в начале марта преодолела рубеж в 34 миллиона, быстро установив два новых рекорда — 35 и 36 миллионов за один месяц. В августе был достигнут показатель в 37 миллионов, а вскоре после этого — 38 миллионов. Новые пики обычно происходят во время крупных релизов игр, которые привлекают аудиторию. Именно так произошло в эти выходные благодаря Path of Exile 2 от Grinding Gear и Marvel Rivals от NetEase.

Например, максимальное количество игроков в Path of Exile 2 в Steam составило 578 тысяч пользователей. Marvel Rivals также стартовала с успехом, достигнув пика в 444 тысячи одновременных пользователей в Steam на прошлой неделе, а затем побив этот рекорд с 480 тысячами игроков уже сегодня. Однако игра показывает ещё более впечатляющие результаты на PlayStation 5 и Xbox Series S|X — по данным NetEase, PvP-шутер о супергероях привлёк более 10 миллионов игроков за первые три дня. Так что есть шансы, что к моменту релиза GTA 6 на данной площадке будет свыше 40 миллионов пользователей, что на самом деле является колоссальным достижением для платформы. Можно с уверенностью сказать, что это самая популярная площадка для геймеров в мире.