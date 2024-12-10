Платформа Steam побила рекорд по онлайну…

Например, максимальное количество игроков в Path of Exile 2 в Steam составило 578 тысяч пользователей. Marvel Rivals также стартовала с успехом, достигнув пика в 444 тысячи одновременных пользователей в Steam на прошлой неделе, а затем побив этот рекорд с 480 тысячами игроков уже сегодня. Однако игра показывает ещё более впечатляющие результаты на PlayStation 5 и Xbox Series S|X — по данным NetEase, PvP-шутер о супергероях привлёк более 10 миллионов игроков за первые три дня. Так что есть шансы, что к моменту релиза GTA 6 на данной площадке будет свыше 40 миллионов пользователей, что на самом деле является колоссальным достижением для платформы. Можно с уверенностью сказать, что это самая популярная площадка для геймеров в мире.