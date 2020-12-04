Пленочный фотоаппарат Ilford Sprite 35-I оценен в $30

Компания Ilford пополнила ассортимент компактных пленочных камер моделью Sprite 35-II, которая выполнена в духе модели Ilford Sprite 35 из 60-х годов прошлого века. Новинка характеризуется фиксированной выдержкой затвора 1/120 с, 31-мм одноэлементным объективом с фиксированной диафрагмой F/9.0, встроенной вспышкой, поддержкой цветной и черно-белой 35-мм пленки, рычагом ручной перемотки пленки, массой 122 грамма, габаритами 119:67:44 мм, а также черной и серебристой расцветками. Камеру уже можно купить в крупных зарубежных интернет-магазинах по цене в 29,5 доллара.

Комментарии и отзывы Ilford Sprite 35-I
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