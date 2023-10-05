По Cyberpunk 2077 снимут полноценную экранизацию

У нас просто отличные новости — появилась информация о том, что в ближайшем будущем будет запуск разработки экранизации видеоигры Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. Польский разработчик игр сотрудничает с медиа-компанией Anonymous Content, которая работала над сериалами «На подобии истинного детектива» и «Шантарам», так что опыт у них есть и проект они должны сделать отличный. Согласно пресс-релизу, опубликованному сегодня, новый проект находится на ранней стадии разработки и в настоящее время компания ведёт поиск сценариста для создания совершенно новой истории, разворачивающейся в мире Cyberpunk 2077.

Соответственно, придётся немного подождать, пока компания запустит производство и пока фильм доберётся до проката — вероятно, это случится через два-три года минимум. Впрочем, это всё равно будет крайне популярный проект, потому что даже несмотря на неудачный запуск, Cyberpunk 2077 стала огромным успехом для CD Projekt Red. Благодаря ряду патчей и исправлений сейчас игра работает очень хорошо, хотя на момент релиза, конечно, это был тихий ужас. И на текущий момент игра продана тиражом более 25 миллионов копий, так что поклонников у франшизы в мире более чем достаточно. Теперь нужно лишь получить хорошего сценариста, написать интересную историю и можно будет снимать фильм или сериал. Этих деталей компания пока что не предоставила, так что точно говорить невозможно. Да и бюджет экранизации тоже не сообщают — вероятно, его ещё не утвердили.