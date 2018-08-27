По гоняем лысого в Hitman 2

IO Interactive объявила, что Hitman 2 представит обновленные версии контента Hitman Season 1 через «Hitman Legacy Pack», который будет бесплатным для владельцев Hitman 2016.

Все ветераны игры Hitman смогут по-новому испытать те чувства, когда они только впервые проходили миссии, так как эти уровни будут проходить по новым путям и позволять поклонникам серии ощущать контент прошлого сезона с помощью графических и игровых улучшений. Так же ходят слухи что будет доступен кооперативный режим, будет ли доступен в Legacy Pack, об этом узнаем во время релиза игры. Напоминаем, что премьера игры будет 13 ноября 2018 года и будет доступна для таких платформ как ПК, Xbox One, PS4. Ниже приведены системные требования Hitman 2 для ПК.

МИНИМАЛЬНЫЙ: ОС: 64-разрядная ОС Windows 7 Процессор: процессор Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц / процессор AMD Phenom II X4 940 Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 DirectX: версия 11 Хранение: 60 ГБ свободного пространства РЕКОМЕНДУЕМЫЕ: ОС: OS 64-разрядная Windows 7/64-разрядная Windows 8 (8.1) или Windows 10 Процессор: Intel Core i7 3770 3,4 ГГц / AMD Процессор AMD FX-8350 4 ГГц Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: графический процессор NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290 Хранение: 60 Гб свободного места