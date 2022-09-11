Пошаговая тактическая ролевая игра Lost Eidolons выходит 13 октября

Студия Ocean Drive объявила дату дебютной пошаговой ролевой игры под названием Lost Eidolons.

Lost Eidolons – пошаговая тактическая ролевая игра с захватывающим киноповествованием, действие которой происходит в приходящей в упадок Империи, раздираемой гражданской войной. Вы — Иден, скромный наемник, вынужденный стать командиром повстанцев, когда ваша деревня оказывается втянутой в войну. Оказаться врагом империи — это одно, а скрестить мечи с людьми, которых вы когда-то называли друзьями, — совсем другое. Набирайте и сплачивайте свои войска среди растущей политики и распадающихся союзов.

Lost Eidolons выйдет на ПК с 13 октября через Steam. Владельцы консоли Xbox получат игру в начале 2023 года.

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