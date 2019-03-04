Подборка лучших геймпадов для ПК

2019-03-04, Автор - Ganibal; Продукт - Microsoft Xbox One Wireless Controller; [118]
Для определенных игр таких жанров как гонки, бои или аркады клавиатура и мышь не особо подходит, в таких случаях мы берем в руки геймпад. Ведь даже элементарно во время игры Mortal Kombat задействована большая часть клавиатуры, а поиск нужной клавиши во время боя не всегда сопутствует победе. Поэтому мы подготовили подборку лучших геймпадов с совместимостью с ПК.

Microsoft Xbox One Wireless Controller

Геймпад Microsoft Xbox One Wireless Controller - поможет управлять игровым процессом. Корпус выполнен из прочного пластика, который переносит нагрузки. Одно из преимуществ геймпада Microsoft Xbox One S – он беспроводной. Подключение происходит через Bluetooth или собственный интерфейс. Радиус действия большой – 9 метров. Можно удалиться от оборудования, выбрать подходящее место в помещении для размещения. Геймпад предлагается использовать для PC и Xbox One. Он подходит для применения на данных игровых платформах. Удается управлять персонажами, быстро адаптироваться под схему взаимодействия с манипулятором. Работает геймпад от батареек. В данной модели используются элементы типа АА в количестве двух штук. Больше не придется выполнять зарядку аккумуляторов, батарейки обеспечивают высокую автономность. Геймпад обладает эргономичными формами. При проектировании специалисты учитывали анатомические особенности ладоней. За счет этого манипулятор отлично лежит в руках, им действительно комфортно пользоваться.

Redragon Saturn

Геймпад Redragon Saturn - подойдет для людей, находящихся в поиске удобного контроллера. Он выполнен в черном цвете. Корпус производится из пластика и хорошо переносит все нагрузки при эксплуатации. В конструкции присутствует D-Pad, стики в количестве двух штук, бамперы и триггеры. Модель получила весь набор элементов. Удается комфортно управлять игровым процессом. Redragon Saturn – проводной геймпад. Длина кабеля составляет 1.5 метра, этого достаточно для полноценного использования. Подключение происходит с применением интерфейса USB. Можно присоединить геймпад к ПК или PS 3. С данными платформами производитель гарантирует совместимость. При подключении у владельца не возникнет проблем. Производитель продумал конструкцию. За счет форм контроллер отлично ложится в ладони. Все элементы оказываются непосредственно под пальцами для комфортного взаимодействия. Присутствует виброотдача, она позволяет добиться максимального погружения в игровой процесс. Манипулятор не нуждается в дополнительных источниках питания.

Logitech G Gamepad F310

Геймпад Logitech G Gamepad F310 - данный геймпад предлагает геймерам широкие возможности использования. С его помощью Вы сможете насладиться как играми для ПК, так и консольными играми. При этом Вы сможете забыть о проблемах, связанных с недостаточной длиной кабеля и скованностью движений. Logitech F310 Gamepad (940-000135) позволит Вам играть, расположившись с максимальным удобством. Устройство отличается простотой настройки и использования, что обуславливается поддержкой таких распространенных стандартов, как XInput, DirectInput. Оно также позволит Вам просматривать веб-страницы и совершать многие другие действия при подключении к системе Big Picture.

SVEN GC-3050

Геймпад SVEN GC-3050 - является первым продуктом в линейке беспроводных контроллеров. Этот геймпад можно использовать в разных играх – симуляторах, аркадах, шутерах и т.п. Эффект виброотдачи передает ощущение реалистичности в играх. Резиновое покрытие и эргономичная конструкция манипулятора GC-3050 повышает точность управления во время игры. Благодаря сбалансированному дизайну, геймпад удобно лежит в руке. При любом хвате вы гарантированно дотянетесь до нужной вам кнопки. Вес устройства довольно маленький (183 г.) и распределен равномерно по всей площади контроллера, это определенно положительно отразится на продолжительности игрового процесса.

Canyon CND-GPW7

Геймпад Canyon CND-GPW7 - делает длительные игровые сессии действительно комфортными. Эргономичная форма корпуса и нескользящее покрытие позволяют прочно удерживать его в любых обстоятельствах, безошибочно выбирая нужное направление, нанося стремительные удары и мгновенно реагируя на действия противника. Ему не требуются провода – питание подается от аккумуляторов, рассчитанных на 8 часов автономной работы. Устройство снабжено всеми необходимыми функциональными элементами – в том числе мини-джойстиками и кнопками-триггерами. В нем предусмотрены вибромоторы обратной связи, позволяющие ощутить отклик на любые события в виртуальном мире. Геймпад совместим с самыми разными устройства – в том числе компьютерами, игровыми консолями Xbox 360 и PlayStation 3, а также смартфонами и планшетами с операционной системой Android.

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