Подписка EA Access скоро появится в Steam

EA постепенно возвращает свои игры в игровой магазин Steam. Теперь компания объявила о планах добавить подписку EA Access. Ожидается, что подписка EA Access в Steam будет стоить столько же, сколько она стоит в Origin. Стоимость подписки составит 299 рублей в месяц или 1.799 рублей в год.

Пользователь ставший подписчиком получает доступ к эксклюзивным испытаниям, наградам и контенту. Также вы сможете играть в новые игры на протяжении 10 часов до их официального запуска. Подписчик получит скидку около 10% на все покупки от Electronic Arts в магазине Steam, а также неограниченный доступ к библиотеке популярных игр от Electronic Arts.
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