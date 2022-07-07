Подтверждена дата релиза God of War: Ragnarok

Sony официально подтвердила дату релиза игры God of War: Ragnarok. Предзаказы на God of War: Ragnarok начнутся 15 июля 2022 года.

Как сообщалось ранее, у игры будет коллекционное издание, содержащее копию Мьёльнира, а также другие физические бонусы, стилбук, специальную упаковку, артбук и некоторые дополнительные DLC. В God of War: Ragnarok Кратос и Атрей отправляются во все девять королевств чтобы найти ответы, прежде чем разразится предреченная битва, которая положит конец мирозданию. Им предстоит побывать в мифических краях, найти союзников во всех королевствах и сойтись в бою с бесстрашными врагами в лице скандинавских богов и чудовищ.

God of War: Ragnarok выходит 9 ноября 2022 года на PS4 и PS5.