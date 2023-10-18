Появились первые скриншоты Hogwarts Legacy для Nintendo Switch

Достаточно популярная видеоигра Hogwarts Legacy выходит на Nintendo Switch в следующем месяце, и релиз, наконец-то, можно предзаказать в магазине eShop. В официальном магазине также представлены первые скриншоты версии игры для портативной консоли Switch, позволяя пользователям увидеть собственными глазами, как будет выглядеть новая версия игры на их устройстве. И новые скриншоты ярко подчёркивают ожидаемые визуальные различия по сравнению с версией проекта для консолей или ПК. С другой стороны, куда интереснее будет посмотреть на то, как будет работать Hogwarts Legacy на Nintendo Switch, так как игры с открытым миром обычно на этой консоли работают просто ужасно или не работают вообще из-за её ограниченных технических характеристик по сравнению с тем же стационарными консолями текущего или прошлого поколения.

Страница Hogwarts Legacy в магазине Nintendo Switch eShop также подтверждает, что игра будет выпущена в нативной версии, а не в облачной, и для установки игры в память устройства необходимо всего 7 ГБ встроенной памяти. Это достаточно странно, потому что на ПК игра занимает под 80 ГБ, да и на консолях она тоже весит достаточно много. Возможно, компания существенно урезала текстуры, чтобы проект занимал меньше времени, или же убрала какой-то контент из виртуального мира. В любом случае это весомое достижение, потому что такая тяжёлая видеоигра на портативной консоли — это уже победа. Особенно на такой старой портативной консоли.