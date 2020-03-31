Появился тизер-трейлер видеоигры Nier Replicant

Компании Square Enix и ToyLogic представили новую версию игры Nier Replicant в прямом эфире. Впервые игра вышла на консоли Sony PlayStation 3 десять лет назад. Компании проделали огромную работу и представили свежий взгляд на игру.

Nier Replicant появится с версией ver. 1.22474487139. Она получит полностью озвученный и перезаписанные голосовые диалоги. За разработку отвечает ToyLogic. Дизайнер игр компании PlatinumGames Такахиса Таура, также примет участие в проекте. Дата релиза пока не объявлена.