Появился тизер-трейлер видеоигры Nier Replicant

2020-03-31, Автор - Ramil; Продукт - Nier Replicant; [86]
Компании Square Enix и ToyLogic представили новую версию игры Nier Replicant в прямом эфире. Впервые игра вышла на консоли Sony PlayStation 3 десять лет назад. Компании проделали огромную работу и представили свежий взгляд на игру.

Nier Replicant появится с версией ver. 1.22474487139. Она получит полностью озвученный и перезаписанные голосовые диалоги. За разработку отвечает ToyLogic. Дизайнер игр компании PlatinumGames Такахиса Таура, также примет участие в проекте. Дата релиза пока не объявлена.


Комментарии и отзывы Nier Replicant
Лучшая игровая гарнитура 2020 года. SteelSeries Arctis 1Лучшая игровая гарнитура 2020 года. SteelSeries Arctis 1
Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПКОбзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
Лучшая доступная читалка. PocketBook 616Лучшая доступная читалка. PocketBook 616
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Номинанты на премию BAFTA Games Awards 2...
Номинанты на премию BAFTA Games Awards 2BAFTA Games Awards 2020 одна из популярнейших премий в игровой индустрии. Она существует уже с 2003 года....
Лучший корпус 2020 года. AeroCool P7-C0 ...
Лучший корпус 2020 года. AeroCool P7-C0 COUGAR MX330-G Black ...
Модная модель от Realme XT ...
Модная модель от Realme XT Компания Realme выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Realme XT. Функции...
Vivo V19 (2020) с хорошей камерой...
Vivo V19 (2020) с хорошей камеройВ последнее время производителям смартфонов стало все сложнее привлекать к себе внимание аудитории, так к...
Moto G8 Power получит квадро-камеру...
Moto G8 Power получит квадро-камеруВ просторах интернета, появились характеристики и рендеры ещё неанонсированного смартфона Motorola Moto G...
NZXT и Seasonic представили новые надежн...
NZXT и Seasonic представили новые надежнБлок питания (PSU) является наиболее важным компонентом любой сборки ПК. ...
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (RZ...
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (RZС серией внутриканальных наушников Hammerhead от Razer мы уже знакомились на примере сразу нескольких мод...
Артбук «Вселенная Blizzard Entertainment...
Артбук «Вселенная Blizzard EntertainmentС чего начинают делать большинство компьютерных игр? Конечно с продумывания концепции: персонажей, локаци...
Цена на смартфон Honor 30S будет начинат...
Цена на смартфон Honor 30S будет начинатЗа несколько часов до анонса смартфона Honor 30S, в сети появилась фотография, которая сделана в официаль...
Бен Гескин раскрыл дизайн iPhone 12...
Бен Гескин раскрыл дизайн iPhone 12Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал фото и рендеры смартфона iPhone 12, основанные на пред...
Смартфон Moto G8 получит основную тройну...
Смартфон Moto G8 получит основную тройнуНе так давно, компанией Motorola были анонсированы некоторые смартфоны линейки Moto G8. Сегодня же стало ...
Облачный сервис GeForce NOW стал бесплат...
Облачный сервис GeForce NOW стал бесплатИгровые компании продолжают принимать меры по сдерживанию пользователей дома во время карантина. Компания...
Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless (62456). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор SteelSeries Rival 650 Wireless (62456). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкцийОбзор HUAWEI Mate 30 Pro 8/256GB. Жизнь после санкций
Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android Обзор Rombica Smart Stick 4K v001. Лучший медиаплеер на OC Android
Обзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройствеОбзор Prestigio Click&Touch. Клавиатура, тачпад и мышь в одном устройстве
Обзор LEXAND LR65 Dual. Двухканальный видеорегистратор с GPSОбзор LEXAND LR65 Dual. Двухканальный видеорегистратор с GPS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor