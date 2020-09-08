Появился трейлер гоночного симулятора Ride 4

Разработчик Milestones Ride планирует ворваться в мир высоких скоростей с новым гоночным симулятором Ride 4. Появился трейлер игры для консоли следующего поколения PlayStation 5. Игра предлагает плавный игровой процесс с частотой кадров 60 кадров в секунду в разрешении 4K. Фанаты серии гонок RIde 4 смогут ощутить все возможности беспроводного контроллера DualSense PS5, такие как рычаги газа и тормоза.

Игроки смогут насладиться высоким качеством шейдеров и текстур, с улучшенным уровнем детализации мотоциклов и окружающей средой. Ride 4 выйдет 8 октября на ПК, Xbox One и PS4, а 21 января для консоли PS5.