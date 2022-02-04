Pokémon Legends Arceus бьет рекорды продаж на Nintendo Switch

Свежая ролевая игра Pokémon Legends: Arceus была продана тиражом 6,5 миллионов копий всего за одну неделю с момента начала продаж, что сделало ее одной из самых быстро продаваемых игр Switch — об этом сегодня официально объявила японская компания Nintendo. Если официальные данные подтвердятся, игра превзойдет продажи как Pokémon Sword and Shield, так и Pokémon Brilliant Diamond и Shining Pearl, каждая из которых была продана тиражом 6 миллионов копий за первую неделю. Это может сделать Arceus вторым самым быстро продаваемым релизом для приставки Switch за все время, что является большой победой для «экспериментальной» игры с совершенно другим внешним видом и игровым процессом, чем основные игры Pokémon. Однако похоже, что проект не догонит Animal Cross: New Horizons, которая была продана тиражом 11,77 миллиона копий всего за 11 дней.

Напомним, что Pokémon Legends: Arceus — это ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в регионе Синно задолго до событий Pokémon Diamond и Pearl и их ремейков. Цель игры — создать первый в регионе покедекс, поэтому вам нужно выполнять исследовательские задачи, чтобы узнать больше о каждом покемоне. В целом игра получила приличные оценки в обзорах, и, учитывая, что она является частью одной из крупнейших медиа-франшиз на планете, ее успех не стал большим сюрпризом. С другой стороны, удивительно видеть, как японская компания продает такие огромные объёмы видеоигр за такие короткие сроки, пока конкуренты лишь мечтают о подобном успехе.
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