Pokemon Go получил более высокую частоту обновления на iPhone с последним обновлением

Niantic выпустила обновление 1.191.0 для приложения Pokemon Go для iOS, которое позволяет ему работать с более высокой частотой кадров. Pokemon Go ранее был ограничен 30 кадрами в секунду на устройствах iOS, но теперь появилась новая опция «Разблокировать родную частоту обновления вашего устройства для более высокого FPS» в меню дополнительных настроек, которая позволяет вам играть в игру с более высокой частотой кадров в 120 кадров в секунду на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с дисплеями ProMotion и 60 кадров в секунду на других моделях.