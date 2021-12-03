Pokemon Go получил более высокую частоту обновления на iPhone с последним обновлением

Niantic выпустила обновление 1.191.0 для приложения Pokemon Go для iOS, которое позволяет ему работать с более высокой частотой кадров. Pokemon Go ранее был ограничен 30 кадрами в секунду на устройствах iOS, но теперь появилась новая опция «Разблокировать родную частоту обновления вашего устройства для более высокого FPS» в меню дополнительных настроек, которая позволяет вам играть в игру с более высокой частотой кадров в 120 кадров в секунду на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с дисплеями ProMotion и 60 кадров в секунду на других моделях.

Комментарии и отзывы Pokemon Go
PUBG: New State теперь доступен для всех пользователей Andro…
PUBG: New State теперь доступен для всех пользователей AndroВ феврале этого года разработчик PUBG Krafton Inc. продемонстрировал PUBG: New State - современный взгляд…
Анонсирована фантастическая приключенческая игра Forspoken…
Анонсирована фантастическая приключенческая игра ForspokenСтудия Luminous Productions анонсировала фантастическую приключенческую игру Forspoken. Это первая игра р…
Pokemon Go получил более высокую частоту обновления на iPhon…
Pokemon Go получил более высокую частоту обновления на iPhonNiantic выпустила обновление 1.191.0 для приложения Pokemon Go для iOS, которое позволяет ему работать с …
Игра Oddworld Soulstorm Enhanced Edition запускается на Xbox…
Игра Oddworld Soulstorm Enhanced Edition запускается на XboxПоклонники Oddworld будут рады узнать, что новое издание Oddworld Soulstorm Enhanced Edition теперь досту…
Grand Theft Auto: San Andreas выходит на Oculus Quest 2…
Grand Theft Auto: San Andreas выходит на Oculus Quest 2Во время Facebook Connect 2021 Марк Цукерберг объявил, что Grand Theft Auto: San Andreas находится в разр…
Легендарная Alien: Isolation выходит на iOS и Android…
Легендарная Alien: Isolation выходит на iOS и AndroidОдна из самых запоминающихся игр ужасов на выживание за последние годы выходит на смартфоны и планшеты — …
Ролевая игра Dauntless выходит на PlayStation 5…
Ролевая игра Dauntless выходит на PlayStation 5Джош Худ, младший продюсер Phoenix Labs, объявил о предстоящем выпуске Dauntless на PlayStation 5 на этой…
Октябрьские бесплатные игры на PlayStation Plus…
Октябрьские бесплатные игры на PlayStation PlusИзвестно что в этом месяце игроки получат три новые игры - Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 и Mortal Kombat …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor