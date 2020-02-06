Получи доступ к играм с помощью GeForce NOW

GeForce Now это стриминговый сервис, с помощью которого пользователи смогут запускать игры с удаленного сервера, не нагружая свою систему. GeForce Now предоставит более 400 игр.

Для комфортной игры потребуется высокоскоростное подключение к Интернету. Частота кадров и разрешение в игре будет зависеть от скорости соединения. Скорость в 15 Мбит/с позволит играть в 720p, 60 fps, а скорость в 25 Мбит/с в разрешении 1080p с 60 fps.

Сервис позволит общаться через Discord. Стоимость месячной подписки составит 999 рублей.