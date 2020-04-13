Получите Assassin's Creed 2 бесплатно на uPlay

2020-04-13, Автор - Ramil; Продукт - Assassin's Creed 2; [42]
Видеоигра "Assassin's Creed 2" до сих пор считается лучшей в оригинальной трилогии. Если вы до сих пор не играли в нее, то сейчас это самое время. С 14 апреля компания Ubisoft будет раздавать игру бесплатно. Это оригинальная версия, а не переиздание, которое вышло год назад.

К дополнению к "Assassin's Creed 2", Ubisoft предложит еще две игры: "Rayman Legends" и "Child of Light". А версии "Ezio trilogy" и "Brotherhood and Revelations" будет продаваться со скидкой.

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Комментарии и отзывы Assassin's Creed 2
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