Пользователи Dying Light Standard будут автоматически обновлены до Enhanced Edition бесплатно

Dying Light существует уже довольно давно. Разработчик Techland пару раз перевыпускал игру, делал для нее DLC и даже сделал продолжение. Но сегодня не о продолжении. Мы сосредоточимся на первой игре, потому что у Techland есть небольшой анонс для всех игроков. Из многих версий игры у некоторых людей есть только базовая игра. Однако сегодня все изменится, так как Techland теперь обновляет всех владельцев базовой игры до Enhanced Edition. Это бесплатное обновление.

По сути, если у вас есть базовая игра, вы бесплатно получите пять DLC, включая расширение сюжетного режима и четыре дополнительных пакета DLC. Techland также включила инструкции о том, как получить бесплатный DLC: Запустить игру, в главном меню перейдите к опции «DLC Packs», скачать весь контент.