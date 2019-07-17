Порно-игра Subverse стала рекордсменом по сборам на Kickstarter в 2019 году

Аналитики ICO Partners подсчитали промежуточные сборы на краудфандинговой платформе Kickstarter в текущем году. Как и ожидалось, самой популярной игрой стала «Mass Effect про порно» Subverse.

Первое полугодие 2019 года стало, на удачу, самым прибыльным с 2015-го. Разработчики видеоигр смогли собрать $10,1 млн, из них на Subverse приходится $2,192 млн. Таким образом, проект FOW Interactive стал рекордсменом на площадке в этом году, обогнав Star Citizen и Divinity: Original Sin 2. Стоит упомянуть, что из 678 игр были профинансированы только 28%, то есть 193 игры.