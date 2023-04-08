Портативная консоль AOKZOE A1 Pro получит APU Ryzen 7 7840U…

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружились сведения о еще не представленной официально портативной игровой приставке AOKZOE A1 Pro. Итак, аппарат оснастят гибридным процессором AMD Ryzen 7 7840U Phoenix, который сможет похвастаться большей производительностью, чем Ryzen 7 6800U серии Rembrandt. На последнем основана консоль AOKZOE A1. Новый APU сможет похвастаться ядрами Zen 4 (8 ядер и 16 потоков), новой архитектурой графического процессора RDNA 3 (Radeon 780M с 12 вычислительными блоками и частотой 2,5 ГГц), а также теплопакетом от 15 до 28 Вт. Также приставка должна получить 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5.