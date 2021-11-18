Портативный проектор Jireno Cube 4…

Раздражающий шум вентилятора сведен к минимуму, поскольку это устройство полностью герметично, в нем не накапливается пыль, которая часто создает пятна при просмотре проецируемого изображения. Полностью алюминиевый корпус CUBE4 цвета «серый космос» необычайно привлекателен, а его портативность гарантирует, что проектор можно легко переносить. Сидите ли вы в гостиной или отдыхаете в саду, автофокус и автоматическая коррекция трапецеидальных искажений этого проектора позволяют быстро настроить и наслаждаться 200-дюймовым дисплеем с яркими и сочными изображениями.