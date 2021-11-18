Портативный проектор Jireno Cube 4

ireno Cube 4 - это новый портативный проектор, запущенный на Kickstarter, предлагающий декодирование 4K и разрешение 1080p. Все это запечатано в алюминиевом корпусе с лампой 500 ANSI люмен. Портативный проектор предоставляет пользователям собственное разрешение 1920 x 1080P и полное декодирование 4K вместе с инновационной аудиотехнологией компании VIDU. Он был разработан, чтобы обеспечить «исключительное кинематографическое восприятие, независимо от того, используется ли он в вашем доме или на открытом воздухе».

Раздражающий шум вентилятора сведен к минимуму, поскольку это устройство полностью герметично, в нем не накапливается пыль, которая часто создает пятна при просмотре проецируемого изображения. Полностью алюминиевый корпус CUBE4 цвета «серый космос» необычайно привлекателен, а его портативность гарантирует, что проектор можно легко переносить. Сидите ли вы в гостиной или отдыхаете в саду, автофокус и автоматическая коррекция трапецеидальных искажений этого проектора позволяют быстро настроить и наслаждаться 200-дюймовым дисплеем с яркими и сочными изображениями.

Комментарии и отзывы Jireno Cube 4
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