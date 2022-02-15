Последнее обновление 1.06 игры Sifu включает исправления ошибок

Новое обновление Sifu 1.06 вышло для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Новое обновление является незначительным, но оно содержит некоторые исправления и настройки, которые будут приветствоваться игроками, в том числе некоторые настройки второго уровня игры и исправления ошибок для второго и третьего боссов (Шон и Куроки). Кроме того, этот новый патч предлагает исправления для нескольких сбоев и включает улучшения производительности на всех уровнях.

Исправлены ошибки для второго и третьего уровня боссов.

Глобальная оптимизация игры.

Исправление сбоев игры.

Улучшения производительности на всех уровнях.

Полировка и отладка графики.

Основные исправления: