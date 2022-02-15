Последнее обновление 1.06 игры Sifu включает исправления ошибок

Новое обновление Sifu 1.06 вышло для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Новое обновление является незначительным, но оно содержит некоторые исправления и настройки, которые будут приветствоваться игроками, в том числе некоторые настройки второго уровня игры и исправления ошибок для второго и третьего боссов (Шон и Куроки). Кроме того, этот новый патч предлагает исправления для нескольких сбоев и включает улучшения производительности на всех уровнях.

Основные исправления:
  • Исправлены ошибки для второго и третьего уровня боссов.
  • Глобальная оптимизация игры.
  • Исправление сбоев игры.
  • Улучшения производительности на всех уровнях.
  • Полировка и отладка графики.
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