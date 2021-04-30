Predator: Hunting Grounds - это ассиметричный шутер от первого лица, в котором можно играть как за хищника, так и за наемника в составе боевой группы. Задача боевой группы добраться до вертолета, выполняя задания, по мере продвижения по карте. Но стоит помнить, что Хищник ведет охоту на вас.

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: Intel Core i7-5930K или AMD Ryzen 5 1600X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 1660 или AMD R9 Fury X

HDD: 25 ГБ

Predator: Hunting Grounds доступна в Steam с поддержкой кросс-игры. Стоимость составляет 2849 рублей.