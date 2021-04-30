Predator: Hunting Grounds - это ассиметричный шутер от первого лица, в котором можно играть как за хищника, так и за наемника в составе боевой группы. Задача боевой группы добраться до вертолета, выполняя задания, по мере продвижения по карте. Но стоит помнить, что Хищник ведет охоту на вас.
Рекомендуемые системные требования:
Процессор: Intel Core i7-5930K или AMD Ryzen 5 1600X
Оперативная память: 16 ГБ
Видеокарта: Nvidia GTX 1660 или AMD R9 Fury X
HDD: 25 ГБ
Predator: Hunting Grounds доступна в Steam с поддержкой кросс-игры. Стоимость составляет 2849 рублей.
Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: 2021-04-30. Просмотры: [99]. Продукт - Predator: Hunting Grounds;