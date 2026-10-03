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Представили геймпад NACON Revolution 5 Unlimited для PS5 и ПК

NACON анонсировала выпуск Revolution 5 Unlimited (R5U) — своего нового флагманского геймпада, получившего официальную лицензию для консолей PlayStation 5. С 2016 года линейка Revolution пользовалась спросом среди киберспортсменов и профессиональных игроков, и теперь бренд выходит на новый технический уровень, представляя наиболее совершенный девайс для PS5 и ПК.

Revolution 5 Unlimited — это результат долгой работы и учета мнений от игрового сообщества и самых взыскательных пользователей. Данный асимметричный контроллер премиум-класса, одобренный для PS5, получил серьезные аппаратные улучшения. Встроенный дисплей для настроек — уникальная опция среди официально лицензированных геймпадов для PS5 — дает возможность корректировать параметры прямо во время игры. Пользователь может менять баланс звука, отклик стиков, создавать комбинации кнопок и управлять системными функциями устройства без пауз.

Главная техническая особенность — использование магнитных сенсоров TMR (туннельное магнитосопротивление), впервые примененных в продукции NACON. Эта технология обеспечивает высокую долговечность, точность управления и экономичное потребление энергии. В комплект входит широкий набор сменных элементов, защитный кейс и зарядная станция — новинка для лицензированных геймпадов NACON на PS5, позволяющая одновременно заряжать и подключать контроллер в одном месте.

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