Представители IGN проведут событие Summer of Gaming

После отмены мероприятия E3 2020, ассоциация ESA объявила дату мероприятия на следующий год. Компания не отрицает, что возможно проведет E3 2020 в режиме онлайн-трансляции, но никаких подробностей на данный момент нет.

Представители ассоциации сообщили, что летом, в июне 2020 года они проведут событие Summer of Gaming. IGN сотрудничает с многими разработчиками: 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic и другими.

Мероприятие E3 2021 пройдет следующим годом с 15 по 17 июня.