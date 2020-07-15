Представлен 100-долларовый ридер Kobo Nia

Сетевые источники сообщили о выходе ридера Kobo Nia, который оценен в 100 долларов. Новинку оснастили 6-дюймовым дисплеем Carta E Ink разрешением 1024:758 пикселей и подсветкой ComfortLight, 8 ГБ флеш-памяти, модулем Wi-Fi 802.11b/g/n, портом Micro-USB, аккумулятором 1000 мАч с автономностью до 7 дней, корпусом с размерами 112,4:159,3:9,2 мм и массой 172 грамма, а также поддержкой форматов EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ и CBR. Аппарат выйдет в обложках Kobo Nia SleepCover в голубой, ярко-жёлтой и чёрной расцветках, цена которых составляет 20 долларов.

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