Представлен беспроводной геймпад Xbox Pulse Cipher Special Edition

Компания Xbox пополнила ассортимент беспроводных игровых контроллеров моделью Pulse Cipher Special Edition, которая может похвастаться прозрачным красным корпусом. Отметим серебристую среднюю раму, ромбовидные прорезиненные ручки для более удобного хвата, тёмно-красные бамперы и кнопки, металлический гибридный D-pad и металлические триггеры, 3,5-мм гнездо для наушников, батарею с заявленным временем автономной работы до 40 часов и поддержку игровых приставок Xbox Series X|S, Xbox One, персональных компьютеров на операционной системе Windows 10 или 11, а также гаджетов под управлением iOS и Android. Геймпад уже доступен для покупки по цене в 75 долларов.

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