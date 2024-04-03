Представлен дрон DJI Avata 2

Компания DJI официально анонсировала скорый релиз дрона DJI Avata 2 и летающих очков DJI Goggles 3. Презентация новинок состоится 11 апреля, но их характеристики уже утекли в сеть. DJI Avata 2 характеризуется камерой с 1/1,3-дюймовым 48-Мп датчиком CMOS, объективом с диафрагмой F/2,8, фокусным расстоянием 12,7 мм (угол обзора 155 градусов), возможностью записи видео разрешением 4K/2,7K с 60 или 120 кадрами в секунду, а также разрешением 1080p при 240 к/с, системой стабилизации RockSteady 3.0+, HorizonSteady и HorizonBalancing, массой 458 грамм, габаритами 180:216:82 мм и временем полета от 12 до 27 минут.

DJI Goggles 3 получили экран с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 100 Гц, технологией DJI OcuSync 4.0 для передачи изображения, корпус массой 420 граммов и батарею ёмкостью 2450 мАч.