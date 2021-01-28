Представлен компактный объектив Fujinon XF27mmF2.8 R WR

Компания Fujifilm представила объектив Fujinon XF27mmF2.8 R WR, который предназначен для беззеркальных APS-С камер Fujifilm Х. Новинка характеризуется защитой от влаги и пыли, фокусным расстоянием 27 мм (41 мм в 35-мм эквиваленте), семилепестковой диафрагмой f/2,8-f/16, оптической схемой из 7 элементов в 6 группах, включая один асферический элемент, минимальным расстоянием для фокусировки 0,34 м, максимальным увеличением 0,1х, диаметром фильтра 39 мм, диаметром 62 мм, длиной 32 мм и массой 84 г. Объектив станет доступен для покупки в марте по цене в 400 долларов.