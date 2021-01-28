Представлен компактный объектив Fujinon XF27mmF2.8 R WR

Компания Fujifilm представила объектив Fujinon XF27mmF2.8 R WR, который предназначен для беззеркальных APS-С камер Fujifilm Х. Новинка характеризуется защитой от влаги и пыли, фокусным расстоянием 27 мм (41 мм в 35-мм эквиваленте), семилепестковой диафрагмой f/2,8-f/16, оптической схемой из 7 элементов в 6 группах, включая один асферический элемент, минимальным расстоянием для фокусировки 0,34 м, максимальным увеличением 0,1х, диаметром фильтра 39 мм, диаметром 62 мм, длиной 32 мм и массой 84 г. Объектив станет доступен для покупки в марте по цене в 400 долларов.

Комментарии и отзывы Fujinon XF27mmF2.8 R WR
Обзоры:
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Новости:
Samsung представила новый сенсор камеры ISOCELL HM3 108MP

Samsung первая компания выпустившая 108-мегапиксельный сенсор камеры для смартфона. Samsung продолжает пр...
Опубликованы примеры фото с объектива Nikkor 50mm F/1.2

В сети появились примеры фотографий, сделанных на представленный еще в сентябре объектив Nikkor Z 50mm f/...
Представлен объектив Fujinon GF80mmF1.7 R WR

В пару к среднеформатной камере GFX100S компания Fujifilm анонсировала объектив Fujinon GF80mmF1.7 R WR, ...
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Лучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G GamingЛучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G Gaming
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5
Смартфон Redmi 9 обновили до MIUI 12 Glo...
Смартфон Redmi 9 обновили до MIUI 12 GloКомпания Xiaomi выпустила стабильную глобальную бета-версию фирменной оболочки MIUI 12 для бюджетного сма...
Samsung Galaxy A72 4G построен на платфо...
Samsung Galaxy A72 4G построен на платфоВ списке Geekbench был замечен смартфон с номером модели SM-A725F, предполагается, что это Samsung Galaxy...
Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп тыльную к...
Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп тыльную кНадежный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камере смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, кот...
Xbox Series X / S - единственные консоли...
Xbox Series X / S - единственные консолиРанее Microsoft опубликовала в своем блоге статью, посвященную особенностям консоли Xbox и ее экосистеме,...
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные...
Обзор Creative SFXI Trio. ТрехдрайверныеВ рамках «Лаборатории» мы детально изучали внутриканальные наушники ...
Корпусный вентилятор для Raspberry Pi 4 ...
Корпусный вентилятор для Raspberry Pi 4 Raspberry Pi Foundation представили корпусный вентилятор для одноплатного ПК Raspberry Pi 4. Данный кулер...
Опубликованы примеры фото с объектива Ta...
Опубликованы примеры фото с объектива TaВ сети появились примеры фотографий, сделанных на представленный в начале прошлого декабря объектив Tamro...
EK Water Blocks представила водоблок сер...
EK Water Blocks представила водоблок серEK Water Block представила водоблок серии EK-Classic, который разработан специально для эталонных видеока...
Лучшие тостеры. Philips HD2581...
Лучшие тостеры. Philips HD2581Слегка поджаренный свежий хлеб с аппетитной румяной корочкой, дополненный сливочным маслом и джемом – луч...
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3...
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт GeForce RTX 3070 моделью GeForce RTX 3070 EKWB с водоблоком...
Redmi K40 выйдет на новом процессоре...
Redmi K40 выйдет на новом процессореОжидается, что сотрудники компании Redmi официально представят смартфоны серии Redmi K40 в следующем меся...
Запустить умные часы на базе HarmonyOS о...
Запустить умные часы на базе HarmonyOS оКитайский гигант Huawei готовится к запуску новых умных часов. По слухам, запуск данного носимого устройс...
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисомОбзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor