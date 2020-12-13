Представлен научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol

The Callisto Protocol - научно-фантастический хоррор от режиссера Dead Space Глена Шофилда. На мероприятии "Game Awards 2020" был показан трейлер к предстоящей игре. Да игра действительно выглядит как Dead Space. Те же инопланетяне, жуткая атмосфера и так далее.

На каких платформах будет выпущена игра на данный момент неизвестно, так как The Callisto Protocol находится на стадии разработки и будет готова только к 2022 году. В разработке проекта также принимает участие Стив Папуцис, который ранее занимал должность генерального менеджера Visceral Games, разработчика Dead Space.