Представлен новый пакет текстур высокого разрешения для Fallout 76

Новый пакет текстур высокого разрешения для Fallout 76, который перерабатывает все текстуры игры, был опубликован в сети. Пакет Radrose 76 Ultra-High-Definition Overhaul включает текстуры из различных источников, в том числе текстуры с увеличенным масштабом с помощью ИИ, замещающие текстуры, созданные с использованием реальных фоторесурсов и текстуры с лучшим разрешением из Fallout 3, 4 и New Vegas.

Пакет Fallout 76 Radrose 76 Ultra-High Definition Overhaul также включает дополнительные файлы Radiance, которые добавляют эффект свечения к собираемым растениям, кулинарным ингредиентам и многому другому, внося более тонкое улучшение качества жизни по сравнению с модами, которые пытаются сделать то же самое.

Пакет Fallout 76 Radrose 76 Ultra-High Definition Overhaul можно загрузить с сайта Nexus Mods. Fallout 76 доступна на ПК, PlayStation и Xbox One.