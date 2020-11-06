Представлен объектив Canon RF 50mm F/1.8 STM

Компания Canon представила полнокадровый объектив RF 50mm F/1.8 STM, который предназначен для беззеркальных камер с креплением RF. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, настраиваемым кольцом управления, боковым переключателем, покрытием Super Spectra Coating (SSC) против ореолов и бликов, оптической схемой из 6 элементов в 5 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 0,3 м, максимальным увеличением 0,25x, семилепестковой диафрагмой, системой стабилизацией, дающей до 7 ступеней экспозиции в связке с камерами, которые оснащаются матричной стабилизацией (пока это модели Canon EOS R5 и R6), диаметром для фильтра 43 мм, габаритами 69,2 мм:40,5 мм и массой 160 г. Цена объектива составляет 200 долларов или около 15 тысяч рублей по текущему курсу.

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