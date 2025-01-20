Представлен объектив Sigma 16mm F/1.4 DC DN для Canon RF

Компания Sigma представила светосильные автофокусные объективы Sigma 16mm F/1.4 DC DN и 23mm F/1.4 DC DN для беззеркальных APS-C камер Canon RF. Первый характеризуется фокусным расстоянием 25.6 мм в полнокадровом эквиваленте, 9-лепестковой диафрагмой, шаговым приводом автофокус, супер многослойным покрытием, оптической схемой с двумя асферическими, двумя SLD и тремя FLD-элементами, защитой от атмосферных воздействий и массой 415 граммов. Модель Sigma 23mm F/1.4 DC DN Contemporary имеет эквивалентное фокусное расстояние 35 мм, 9-лепестковую диафрагму с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, массу 340 граммов, а также защиту от пыли и брызг. Объективы оценены в 490 и 600 долларов соответственно.