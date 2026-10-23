Представлен объектив Sigma 50mm F/1.4 CL DG Contemporary

Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов компактной моделью 50mm f/1.4 CL DG Contemporary. Новинка характеризуется полностью металлическим корпусом в винтажном стиле, диаметром 64,7 мм, длиной 54 мм, массой 375 граммов, оптической конструкцией из 9 линз в 6 группах, включая один элемент FLD и три асферических элемента, 14-лепестковую диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см, резьбой для светофильтра 52 мм, кольцами фокусировки и диафрагмы, рифленой блендой, магнитной крышкой, защитой от брызг и пыли, а также быстрой и точной системой автофокусировки RDD (Rotary Direct Drive) с линейным приводом. Её особенностью стала непрекращающаяся работа автофокусировки при повороте кольца фокусировки. Цена объектива пока не объявлена, а старт продаж запланирован на весну следующего года.