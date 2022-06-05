Представлен объектив Sony 15mm F/1.4 G

Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью 15mm F/1.4 G, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 15 мм (22.5 мм в 35-мм эквиваленте), линейными двигателями автофокусировки, максимальным коэффициентом увеличения 1:6.67, оптической конструкцией из трех асферических, двух низкодисперсионных и одного супер низкодисперсионного элементов, кольцом диафрагмы, переключателем автоматического и ручного фокуса, кнопкой удержания фокусировки, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см и 17 см (для автоматической и ручной автофокусировок соответственно), относительным отверстием 1:1.4-1:16, 7-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 55 мм и массой 218 граммов. Объектив появится в продаже в июле по цене в 740 долларов.