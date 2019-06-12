Представлен объектив Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

Компания Sony Electronics представила полнокадровый супертелеобъектив с переменным Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS, который предназначен для съемки спорта и дикой природы. Новинка характеризуется быстрым и тихим приводом автофокуса Sony Direct Drive SSM (DDSSM), оптическим стабилизатором с тремя режимами, защитой от пыли и влаги, тремя настраиваемыми кнопками для сохранения положения фокусировки, ограничителем диапазона фокусировки, совместимостью с телеконверторами Sony E-mount 1.4x и 2.0x, оптической схемой из 24 элементов в 17 группах с асферическим элементом и пятью элементами ED, минимальным расстоянием фокусировки 2,4 м, установочным размером фильтра 95 мм, длиной 318 мм и массой 2115 г. Объектив появится в продаже в августе по цене в 2000 долларов.