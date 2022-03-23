Представлен объектив Sony FE PZ 16-35mm F/4 G

Компания Sony пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Sony FE PZ 16-35mm F/4 G, которая оценена в 1200 долларов. Новинка характеризуется рычагом управления для более быстрого или медленного зуммирования, кольцами зума, фокусировки и диафрагмы, линейным приводом зума и автофокусировки, оптической схемой из 13 элементов в 12 группах, в том числе двумя усовершенствованными асферическими элементами, одним со сверхнизкой дисперсией (ED), одним асферическим, одним Super ED и одним асферическим элементом ED, 7-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией фокусировки 28 см на фокусном расстоянии 16 мм и 24 см на 35 мм, защит от пыли и влаги, фтористым покрытием переднего элемента для защиты от загрязнений, диаметром 80,5 мм, длиной 88,1 мм и массой 353 грамма.