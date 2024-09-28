Представлен объектив Tamron 90mm F/2.8 Di III VXD Macro

Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых макрообъективов моделью Tamron 90mm F/2.8 Di III VXD Macro, которая предназначена для беззеркальных камер Sony и Nikon. Новинка характеризуется максимальным коэффициентом увеличения 1:1, минимальным расстоянием для фокусировки 23.1 см, 12-ти лепестковой диафрагмой с диапазоном значений от F/2.8 до F/16, системой автофокусировки VXD, переключателем ограничения фокусировки, кнопкой установки фокусировки, BBAR-G2 и фтористым покрытием, защитой от влаги, новой блендой со сдвижным «окном», резьбой для светофильтра 67 мм, длиной 12.7 см и массой 630 грамм. Цена объектива составляет 700 долларов.