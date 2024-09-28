Представлен объектив Tamron 90mm F/2.8 Di III VXD Macro

Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых макрообъективов моделью Tamron 90mm F/2.8 Di III VXD Macro, которая предназначена для беззеркальных камер Sony и Nikon. Новинка характеризуется максимальным коэффициентом увеличения 1:1, минимальным расстоянием для фокусировки 23.1 см, 12-ти лепестковой диафрагмой с диапазоном значений от F/2.8 до F/16, системой автофокусировки VXD, переключателем ограничения фокусировки, кнопкой установки фокусировки, BBAR-G2 и фтористым покрытием, защитой от влаги, новой блендой со сдвижным «окном», резьбой для светофильтра 67 мм, длиной 12.7 см и массой 630 грамм. Цена объектива составляет 700 долларов.

Представлен макрообъектив AstrHori 120mm F/2.8 2x…
Компания AstrHori пополнила ассортимент макрообъективов моделью AstriHori 120mm F/2.8 2x Macro, которая п…
Объектив Sony 85mm F/1.4 G-Master II оценен в $1800 …
Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью Sony FE 85mm F/1.4 G-Master II, которая предназнач…
Камеру Leica Q3 43 оценили в 6895 долларов …
Компания Leica пополнила ассортимент компактных полнокадровых камер моделью Leica Q3 43, которая отличает…
Фотокамера Sony A7S IV засветилась в сети …
Компания Sony зарегистрировала новую камеру с кодовым обозначением WW751104, релиз которой состоится в се…
Представлен объектив 7Artisans 85mm F/1.8 …
Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 85mm F/1.8, которая предн…
Представлен объектив Thypoch Simera 50mm F/1.4 ASPH …
Компания Thypoch пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Thypoch Simera 50mm F/1.4 ASPH, к…
Флагманскую фотокамеру Canon EOS R1 оценили в $6300…
Компания Canon пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью EOS R1, которая получила полнокадровую 2…
Компактный дрон DJI Neo обойдется в 200 евро …
Компания DJI пополнила ассортимент компактных дронов моделью Neo, которая может похвастаться массой всего…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor