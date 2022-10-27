Представлен объектив Tokina SZ 300mm PRO Reflex F/7.1 MF CF

Компания Kenko Tokina пополнила ассортимент мануальных супертелеобъективов моделями MF APS-C Fujifilm X Mount с фокусными расстояниями 300 мм, 600 мм и 900 мм, которые предназначены для беззеркальных камер формата APS-C. Кольцо фокусировки вращается на 270°, что близко к углу вращения кинообъектива.

Модель Tokina SZ 300mm PRO Reflex F/7.1 MF CF характеризуется диаметром 61 мм, длиной 74.5 мм, оптической схемой из 8 элементов в 8 группах, резьбой для светофильтра 46 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 92 см, максимальным увеличением 1/2.5 и массой 235 г. Модель с фокусным расстоянием 600 мм может похвастаться диаметром 88,6 мм, длиной 125 мм, такой же конструкцией, резьбой для фильтра 77 мм, дистанцией для фокусировки 177 см, максимальным увеличением 1/2.5 и массой 545 граммов. Наконец, Tokina SZ 900mm PRO Reflex F11 MF CF характеризуется максимальным диаметром 96,1 мм, длиной 168 мм, схемой из 7 элементов в 7 группах, резьбой под светофильтр 86 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 261 см, максимальным увеличением 1/2.5 и массой 725 г.

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