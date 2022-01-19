Представлен онлайн-шутер LEAP

Blue Isle Studios, команда разработчиков, известная по таким играм как Citadel: Forged with Fire , Slender: The Arrival и Valley, работает над новой игрой под названием LEAP.

LEAP — это динамичный сетевой многопользовательский шутер с видом от первого лица и эпическими сражениями, в которых одновременно могут участвовать до 100 игроков. Летите на поле битвы и станьте элитным наемным бойцом LEAP. Сражайтесь на стороне UEDC (военной коалиции, цель которой — защита Земли) или восставших экзотерранцев. Кто из них заплатит больше, тот получит вас в качестве бойца и внушительный арсенал оружия.

В ближайшее время шутер LEAP появится в раннем доступе через игровой магазин Steam.