Представлен приключенческий боевик Stray с котом в главной роли

Студия BlueTwelve Studio анонсировала приключенческую игру Stray с котом в главной роли.

Stray – приключенческая игра от третьего лица, действие которой разворачивается на неоновых улочках и в угрюмых, грязных подворотнях гибнущего кибергорода. Блуждайте по подвалам и крышам, защищайтесь от неожиданных угроз и распутывайте загадки этого неприветливого места, где нет никого, кроме безучастных дроидов и опасных тварей. Потерявшемуся, одинокому, оторванному от семьи бродячему коту предстоит разгадать древнюю тайну и вырваться из давно заброшенного города.

Stray выйдет 19 июля на ПК и PS 4 и PS5.

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