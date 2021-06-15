Представлен приключенческий экшен от первого лица - Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora - это приключенческая игра от первого лица, разработанная Massive Entertainment - студией Ubisoft в сотрудничестве с Lightstorm Entertainment и Disney. Созданный с использованием последней версии движка Snowdrop и разработанный исключительно для консолей и ПК нового поколения, оживляет очаровательный мир Pandora со всей его красотой и опасностью в захватывающем открытом мире.
В этой новой истории играйте за На'ви и отправляйтесь в путешествие через западную границу, невиданную ранее часть Пандоры.
Дата выпуска 2022 год. Avatar: Frontiers of Pandora будет доступна на PlayStation 5, Xbox серии X | S, ПК, Stadia, Luna.