Представлен приключенческий экшен от первого лица - Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora была анонсирована еще в 2017 году и похоже, что она находится на стадии завершения. Игра была представлена на E3 2021.

Avatar: Frontiers of Pandora - это приключенческая игра от первого лица, разработанная Massive Entertainment - студией Ubisoft в сотрудничестве с Lightstorm Entertainment и Disney. Созданный с использованием последней версии движка Snowdrop и разработанный исключительно для консолей и ПК нового поколения, оживляет очаровательный мир Pandora со всей его красотой и опасностью в захватывающем открытом мире.

В этой новой истории играйте за На'ви и отправляйтесь в путешествие через западную границу, невиданную ранее часть Пандоры.

Дата выпуска 2022 год. Avatar: Frontiers of Pandora будет доступна на PlayStation 5, Xbox серии X | S, ПК, Stadia, Luna.

Комментарии и отзывы Avatar: Frontiers of Pandora
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