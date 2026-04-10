Представлен роутер TP-Link TL-7DR3600 BE3600

Компания TP-Link пополнила ассортимент двухдиапазонных Wi-Fi 7-роутеров моделью TL-7DR3600 BE3600, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 25 долларов. Новинка характеризуется модуляцией 4K QAM, многоканальным режимом работы (MLO), конфигурациями 2,4 ГГц и 5 ГГц с заявленной скоростью до 3,57 Гбит/с, поддержкой агрегации многоканальных сигналов для одновременной работы двух диапазонов, внешним фронтальным модулем (5 ГГц), четырьмя настраиваемыми разъемами Ethernet с поддержкой двойной WAN, IPTV, агрегации каналов или выделенным игровым портом с низкой задержкой, поддержкой VPN (IPSec, PPTP, L2TP), родительского контроля, технологии EasyMesh, настройкой устройств IoT одним нажатием кнопки и управлением через фирменное приложение.