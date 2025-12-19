Обзор JETON AX3000 Core. Доступных роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и EasyMESH

Детально изучили роутер JETON AX3000 Core, специально разработанный с учетом требований российского рынка. Двухдиапазонный с поддержкой Wi-Fi 6 с суммарной скоростью до 3000 Мб/с, улучшенное качество покрытие, двухъядерный процессор, поддержка EasyMesh, а также шифрование WPA3. Это новый производитель на нашем рынке с полной локализацией, сервисной поддержкой, гарантией и техподдержкой на русском языке.

Комплектация

Коробка из картона с аккуратным оформлением. В комплекте адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Компактный корпус из белоснежного пластика с нейтральным дизайном, который сделает его приметным в интерьере. Разместить можно на горизонтальной поверхности или вертикально.

Четыре несъемные антенны с изменяемым углом наклона. Каналы 160 МГц с модуляцией 1024-QAM. На частоте 5 ГГц дает до 2402 Мбит/с и 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Поддерживает технологии 2Х2 MU-MIMO и OFDMA.

На тыльной стороне четыре гигабитных RJ-45. Кнопка WPS и сброса настроек, кнопка отключения Wi-Fi, гнездо питания под комплектный 12 вольтовый блок питания.

Ряд светодиодных индикаторов на верхней крышке. Подсветка у них с умеренной яркостью, в ночное время не мешает. Нанесен логотип бренда.

На основании JETON AX3000 Core четыре ножки, отверстия под вертикальную установку, наклейка с данными для подключения к беспроводной сети и данные по производителю. Остальную площадь занимает вентиляционная решетка.

Внутренняя часть

Внутри корпуса печатная плата с металлическим радиатором. Контакт с чипом через термоинтерфейс. Качество заводской пайки высокое, проблем с нагревом при продолжительной нагрузке не будет.

За работу отвечает производительный двухъядерный процессор. 256 МБ памяти RAM и 128 ROM. В ходе эксплуатации не было проблем с одновременным подключением большого количества клиентов. Стабильно работало соединение компонентов умного дома.

Приложение

Качество покрытия хорошее. При этом поддерживается универсальный протокол EasyMesh с возможностью расширения покрытия сети с использованием разных решений.На момент публикации для владельцев Android смартфонов и планшетов доступно бесплатное приложение, позволяющее настроить и управлять роутером дистанционно или при нахождении в локальной сети.

В главном окне отображаются данные по актуальной скорости, оценке качества сети. Переход на управление беспроводным соединением, запуск гостевой сети, просмотр списка клиентов и управление ими, IPTV, интеллектуальное ускорение и родительский контроль.

JETON AX3000 Core поддерживает шифрование WPA3. Несколько вариантов режима работы: сон со снижением мощности покрытия для экономии энергии, стандартная мощность, повышенная мощность с увеличенной мощностью покрытия. Родительский контроль позволит добавить сайты и адреса которые будут не доступны для загрузки, так можно оградить детей от нежелательного контента.

Веб-интерфейс

Межсетевой экран, управление настройками соединения к провайдеру. Защита соединения. Диагностика подключения.

Веб-панель владельцам роутера также доступна. Вначале мастер помощник позволит быстро настроить соединение и задать данные сети. Основной интерфейс представлен в виде плиток, отображающих параметры работы и ключевые данные.

А также доступны детальные настройки всех ключевых элементов и режимов работы. Возможностей больше, чем в приложении, но наиболее часто используемые доступны и там.

EASYMESH в отдельном разделе. Здесь все также интуитивно и быстро.

Тесты

Производитель поддерживает актуальность версии программного обеспечения выпуском обновления прошивки с обновлением через облако или вручную.Замер скорости проводился на проводном подключении к роутеру с ПК (гигабитные порты, тариф провайдера 500 Мбит/с).

Итоги

JETON AX3000 Core – доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 6 для квартиры и дома, обеспечивающие высокие скорости проводного и беспроводного соединения, стабильную работу во время нагрузки, возможность настройки и управления через приложение и веб-панель. Аккуратное внешнее исполнение, высокое качество покрытия и поддержка расширения с EASY MESH.