Обзор JETON AX3000 Core. Доступных роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и EasyMESH

Коробка из картона с аккуратным оформлением. В комплекте адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.
Четыре несъемные антенны с изменяемым углом наклона. Каналы 160 МГц с модуляцией 1024-QAM. На частоте 5 ГГц дает до 2402 Мбит/с и 574 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц. Поддерживает технологии 2Х2 MU-MIMO и OFDMA.
На тыльной стороне четыре гигабитных RJ-45. Кнопка WPS и сброса настроек, кнопка отключения Wi-Fi, гнездо питания под комплектный 12 вольтовый блок питания.
Ряд светодиодных индикаторов на верхней крышке. Подсветка у них с умеренной яркостью, в ночное время не мешает. Нанесен логотип бренда.
На основании JETON AX3000 Core четыре ножки, отверстия под вертикальную установку, наклейка с данными для подключения к беспроводной сети и данные по производителю. Остальную площадь занимает вентиляционная решетка.
За работу отвечает производительный двухъядерный процессор. 256 МБ памяти RAM и 128 ROM. В ходе эксплуатации не было проблем с одновременным подключением большого количества клиентов. Стабильно работало соединение компонентов умного дома.
Качество покрытия хорошее. При этом поддерживается универсальный протокол EasyMesh с возможностью расширения покрытия сети с использованием разных решений.
В главном окне отображаются данные по актуальной скорости, оценке качества сети. Переход на управление беспроводным соединением, запуск гостевой сети, просмотр списка клиентов и управление ими, IPTV, интеллектуальное ускорение и родительский контроль.
JETON AX3000 Core поддерживает шифрование WPA3. Несколько вариантов режима работы: сон со снижением мощности покрытия для экономии энергии, стандартная мощность, повышенная мощность с увеличенной мощностью покрытия. Родительский контроль позволит добавить сайты и адреса которые будут не доступны для загрузки, так можно оградить детей от нежелательного контента.
Межсетевой экран, управление настройками соединения к провайдеру. Защита соединения. Диагностика подключения.
Веб-панель владельцам роутера также доступна. Вначале мастер помощник позволит быстро настроить соединение и задать данные сети. Основной интерфейс представлен в виде плиток, отображающих параметры работы и ключевые данные.
А также доступны детальные настройки всех ключевых элементов и режимов работы. Возможностей больше, чем в приложении, но наиболее часто используемые доступны и там.
EASYMESH в отдельном разделе. Здесь все также интуитивно и быстро.
Производитель поддерживает актуальность версии программного обеспечения выпуском обновления прошивки с обновлением через облако или вручную.