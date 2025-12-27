Обзор Jeton AC1200 Air. Доступный двухдиапазонный роутер с EasyMesh

На прошлой неделе мы проводили детальное тестирование JETON AX3000 Core с поддержкой Wi-Fi 6 и скоростью обмена данных до 3000 Мб/с, сегодня продолжая изучение модельной линейки рассмотрим доступное решение - Jeton AC1200 Air, но при этом закрывающее типовые требования при выборе модели для установки в квартире или доме с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и четырьмя гигабитными портами LAN.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, вся информация на которой приведена на русском языке. Здесь же пометка о 2-летней гарантии на территории России с собственной сетью поддержки и сервисного обслуживания.

Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство по быстрой установке и гарантийный талон.

Внешний вид

Компактное исполнение корпуса из белого пластика с нейтральным внешним видом. На его лицевой стороне нанесен логотип бренда и пара светодиодных индикаторов, отображающих статус работы и активное соединение к сети.

Четыре несъемные антенны с усилением 5dBi. Механизм соединение позволяет менять угол наклона и поворачивать вокруг оси. Максимальная скорость соединения для этой модели – 1200 Мб/с, из них на диапазоне 2.4 ГГц – 300 Мб/с и 867 Мб/с на частоте 5 ГГц.

Все четыре RJ-45 гигабитные, обеспечивая высокие скорости подключения к провайдеру, а также возможность соединения с настольным ПК или игровой консолью без возможных задержек. Рядом с ними силовое гнездо и кнопка перезагрузки и запуска WPS-соединения.

На основании по центру наклейка с серийным номером и данными для подключения к беспроводной сети. Вентиляционная решетка и четыре пластиковые ножки по краям. Есть ушки под вертикальную установку на стену.

Внутренняя часть

Внутри корпуса Jeton AC1200 Air печатная плата зеленого цвета с двумя металлическими радиаторами с оребрением. За работу отвечает двухъядерный процессор, обеспечивающий стабильную работу при продолжительной нагрузке.

128 МБ постоянной памяти для хранения прошивки, 256 МБ оперативной памяти. Для модели недорогого ценового сегмента уровень быстродействия и характеристики достойные.

Приложение

Настроить роутер и управлять им можно не имея ноутбука или стационарного ПК, для этого достаточно установить бесплатное приложение на смартфон или планшет. Мастер помощник поможет развернуть локальную проводную и беспроводную сети, подключиться к провайдеру.

В главном окне схема подключения, отображение подключенных устройств, оценка скорости исходящего и входящего соединений. Несколько вариантов режимов работы: сон (экономия энергии и снижение мощности Wi-Fi), стандартный, повышенная мощность (максимальное качество покрытия).

Создание гостевой сети для того чтобы делиться с гостями и не компрометировать основную сеть и ресурсы в локальной сети. Родительский контроль с ограничением доступа к ресурсам с нежелательным контентом на детских устройствах.

Веб-панель

У Jeton AC1200 Air есть полноценная веб-панель. Через нее можно будет расширить сеть, используя поддержку Easy Mesh. Данная модель использует общепринятный стандарт, без искусственных ограничений. Может выступать основным или вспомогательным роутером. Проходит настройка в пару кликов.

Основной интерфейс интуитивно понятный в виде плиток с отображением ключевой информацией. Обновление прошивки проходит с облака.

Есть полный набор настроек с межсетевым экраном, ACL, фильтрацией по URL, MAC и IP.

Встроенная поддержка VPN. OpenVPN, WireGuard, L2TP и PPTP.

Тесты

Тестирование роутера велось в частном двухэтажном доме с подключением к провайдеру со скоростью 500 Мб/с. Тестирование скорости с проводным соединением и используя встроенный инструмент.

А также с помощью Яндекс.Интернетометр.

Итоги

Проблем с качеством соединения и покрытия не было. Роутер работал стабильно при подключении нескольких смартфонов, планшета, PlayStation 5, телевизора и компонентов умного дома.Jeton AC1200 Air – доступный двухдиапазонный роутер с поддержкой EasyMesh и гигабитными портами. Позволит развернуть домашнюю проводную и беспроводную сеть, предлагая взаимодействие не только через веб-панель, но приложение для смартфона. Официальная сервисная поддержка в России и 2-летняя гарантия.