Обзор Jeton AC1200 Air. Доступный двухдиапазонный роутер с EasyMesh

Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство по быстрой установке и гарантийный талон.
Четыре несъемные антенны с усилением 5dBi. Механизм соединение позволяет менять угол наклона и поворачивать вокруг оси. Максимальная скорость соединения для этой модели – 1200 Мб/с, из них на диапазоне 2.4 ГГц – 300 Мб/с и 867 Мб/с на частоте 5 ГГц.
Все четыре RJ-45 гигабитные, обеспечивая высокие скорости подключения к провайдеру, а также возможность соединения с настольным ПК или игровой консолью без возможных задержек. Рядом с ними силовое гнездо и кнопка перезагрузки и запуска WPS-соединения.
На основании по центру наклейка с серийным номером и данными для подключения к беспроводной сети. Вентиляционная решетка и четыре пластиковые ножки по краям. Есть ушки под вертикальную установку на стену.
128 МБ постоянной памяти для хранения прошивки, 256 МБ оперативной памяти. Для модели недорогого ценового сегмента уровень быстродействия и характеристики достойные.
Настроить роутер и управлять им можно не имея ноутбука или стационарного ПК, для этого достаточно установить бесплатное приложение на смартфон или планшет. Мастер помощник поможет развернуть локальную проводную и беспроводную сети, подключиться к провайдеру.
В главном окне схема подключения, отображение подключенных устройств, оценка скорости исходящего и входящего соединений. Несколько вариантов режимов работы: сон (экономия энергии и снижение мощности Wi-Fi), стандартный, повышенная мощность (максимальное качество покрытия).
Создание гостевой сети для того чтобы делиться с гостями и не компрометировать основную сеть и ресурсы в локальной сети. Родительский контроль с ограничением доступа к ресурсам с нежелательным контентом на детских устройствах.
Основной интерфейс интуитивно понятный в виде плиток с отображением ключевой информацией. Обновление прошивки проходит с облака.
Есть полный набор настроек с межсетевым экраном, ACL, фильтрацией по URL, MAC и IP.
Встроенная поддержка VPN. OpenVPN, WireGuard, L2TP и PPTP.
А также с помощью Яндекс.Интернетометр.
Проблем с качеством соединения и покрытия не было. Роутер работал стабильно при подключении нескольких смартфонов, планшета, PlayStation 5, телевизора и компонентов умного дома.