Обзор Jeton AC1200 Air. Доступный двухдиапазонный роутер с EasyMesh

На прошлой неделе мы проводили детальное тестирование JETON AX3000 Core с поддержкой Wi-Fi 6 и скоростью обмена данных до 3000 Мб/с, сегодня продолжая изучение модельной линейки рассмотрим доступное решение - Jeton AC1200 Air, но при этом закрывающее типовые требования при выборе модели для установки в квартире или доме с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и четырьмя гигабитными портами LAN.

Обзор Jeton AC1200 Air

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, вся информация на которой приведена на русском языке. Здесь же пометка о 2-летней гарантии на территории России с собственной сетью поддержки и сервисного обслуживания.

комплектация Jeton AC1200 Air

Комплект включает адаптер питания, патч-корд, руководство по быстрой установке и гарантийный талон.

комплектация Jeton AC1200 Air

Внешний вид

Компактное исполнение корпуса из белого пластика с нейтральным внешним видом. На его лицевой стороне нанесен логотип бренда и пара светодиодных индикаторов, отображающих статус работы и активное соединение к сети.

внешний вид Jeton AC1200 Air

Четыре несъемные антенны с усилением 5dBi. Механизм соединение позволяет менять угол наклона и поворачивать вокруг оси. Максимальная скорость соединения для этой модели – 1200 Мб/с, из них на диапазоне 2.4 ГГц – 300 Мб/с и 867 Мб/с на частоте 5 ГГц.

внешний вид Jeton AC1200 Air

Все четыре RJ-45 гигабитные, обеспечивая высокие скорости подключения к провайдеру, а также возможность соединения с настольным ПК или игровой консолью без возможных задержек. Рядом с ними силовое гнездо и кнопка перезагрузки и запуска WPS-соединения.

внешний вид Jeton AC1200 Air

На основании по центру наклейка с серийным номером и данными для подключения к беспроводной сети. Вентиляционная решетка и четыре пластиковые ножки по краям. Есть ушки под вертикальную установку на стену.

внешний вид Jeton AC1200 Air

Внутренняя часть

Внутри корпуса Jeton AC1200 Air печатная плата зеленого цвета с двумя металлическими радиаторами с оребрением. За работу отвечает двухъядерный процессор, обеспечивающий стабильную работу при продолжительной нагрузке.

платформа Jeton AC1200 Air

128 МБ постоянной памяти для хранения прошивки, 256 МБ оперативной памяти. Для модели недорогого ценового сегмента уровень быстродействия и характеристики достойные.

платформа Jeton AC1200 Air

Приложение

приложение Jeton AC1200 Air

Настроить роутер и управлять им можно не имея ноутбука или стационарного ПК, для этого достаточно установить бесплатное приложение на смартфон или планшет. Мастер помощник поможет развернуть локальную проводную и беспроводную сети, подключиться к провайдеру.

приложение Jeton AC1200 Air

В главном окне схема подключения, отображение подключенных устройств, оценка скорости исходящего и входящего соединений. Несколько вариантов режимов работы: сон (экономия энергии и снижение мощности Wi-Fi), стандартный, повышенная мощность (максимальное качество покрытия).

приложение Jeton AC1200 Air

Создание гостевой сети для того чтобы делиться с гостями и не компрометировать основную сеть и ресурсы в локальной сети. Родительский контроль с ограничением доступа к ресурсам с нежелательным контентом на детских устройствах.

приложение Jeton AC1200 Air

Веб-панель

У Jeton AC1200 Air есть полноценная веб-панель. Через нее можно будет расширить сеть, используя поддержку Easy Mesh. Данная модель использует общепринятный стандарт, без искусственных ограничений. Может выступать основным или вспомогательным роутером. Проходит настройка в пару кликов.

веб-панель Jeton AC1200 Air

Основной интерфейс интуитивно понятный в виде плиток с отображением ключевой информацией. Обновление прошивки проходит с облака.

веб-панель Jeton AC1200 Air

Есть полный набор настроек с межсетевым экраном, ACL, фильтрацией по URL, MAC и IP.

веб-панель Jeton AC1200 Air

Встроенная поддержка VPN. OpenVPN, WireGuard, L2TP и PPTP.

веб-панель Jeton AC1200 Air

Тесты

Тестирование роутера велось в частном двухэтажном доме с подключением к провайдеру со скоростью 500 Мб/с. Тестирование скорости с проводным соединением и используя встроенный инструмент.

тесты Jeton AC1200 Air

А также с помощью Яндекс.Интернетометр.

тесты Jeton AC1200 Air

Проблем с качеством соединения и покрытия не было. Роутер работал стабильно при подключении нескольких смартфонов, планшета, PlayStation 5, телевизора и компонентов умного дома.

Итоги

Jeton AC1200 Air – доступный двухдиапазонный роутер с поддержкой EasyMesh и гигабитными портами. Позволит развернуть домашнюю проводную и беспроводную сеть, предлагая взаимодействие не только через веб-панель, но приложение для смартфона. Официальная сервисная поддержка в России и 2-летняя гарантия.
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI оценили в 900 долларов…
Компания ASUS объявила о выпуске игрового роутера ROG Rapture GT-BE19000AI, главной особенностью которого…
Обзор JETON AX3000 Core. Доступных роутер с поддержкой Wi-Fi…
Детально изучили роутер JETON AX3000 Core, специально разработанный с учетом требований российского рынка…
IaaS vs PaaS vs SaaS: как выбрать подходящий тип облачного с…
Что такое облачные сервисы: базовое понимание Представьте, что вам больше не нужно покупать …
Топ-5 антидетект-браузеров 2025: что выбрать для безопасной …
Антидетект браузеры нужны тем, кто работает с несколькими аккаунтами, геотаргетингом и чувствительными…
Forex и Windows VPS: как работает торговля 24/7 без лагов и …
Почему Forex невозможно представить без круглосуточной инфраструктуры Рынок Forex не существ…
Что нужно учитывать при выборе прокси-сервера…
Информация является самым ценным активом, а конфиденциальность — главным приоритетом, поэтому …
Ведущие поставщики серверного оборудования — полный рейтинг…
Когда речь заходит о серверной инфраструктуре, каждый сбой может стоить бизнесу не только времени, но …
Обзор Jeton AC1200 Air. Доступный двухдиапазонный роутер с E…
На прошлой неделе мы проводили детальное тестирование JETON AX30…
Обзор netis NX32U. Быстрый Wi-Fi AX3000 для дома и офисаОбзор netis NX32U. Быстрый Wi-Fi AX3000 для дома и офиса
netis NX62 обзор и тесты. Роутер с Wi-Fi 6 и 2.5 Гбит/с портамиnetis NX62 обзор и тесты. Роутер с Wi-Fi 6 и 2.5 Гбит/с портами
netis EAP883 обзор. Универсальный, функциональный и надежный роутер с PoE для бизнеса и домаnetis EAP883 обзор. Универсальный, функциональный и надежный роутер с PoE для бизнеса и дома
Обзор JETON AX3000 Core. Доступных роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и EasyMESHОбзор JETON AX3000 Core. Доступных роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и EasyMESH
Обзор Jeton AC1200 Air. Доступный двухдиапазонный роутер с EasyMeshОбзор Jeton AC1200 Air. Доступный двухдиапазонный роутер с EasyMesh
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor