Обзор netis NX32U. Быстрый Wi-Fi AX3000 для дома и офиса…

В современном мире высокоскоростной интернет – это не роскошь, а необходимость. Онлайн-игры, потоковое видео в 4K, работа из дома – все это требует стабильного и мощного подключения. Роутер Netis NX32U, поддерживающий стандарт Wi-Fi 6 (AX3000), призван решить эту задачу, предлагая впечатляющую скорость и надежность. Новинка относится к доступному ценовому сегменту, но при этом предлагает высокие скорости работы с данными. Оснащена одним гигабитным WAN, тремя LAN, обеспечивает одновременное соединения большого количества устройств на частоте 2.4 ГГц со скоростью до 574 Мбит/с и на 5 ГГц до 2402 Мбит/с. При этом как рассмотренные ранее модели представляет возможность расширения сети с общепринятым универсальным стандартом Easy Mesh, а также дистанционного управления и быстрой настройки через приложение для смартфона BeeWiFi.

Комплектация

Роутер поставляется в коробке с привлекательным внешним оформлением. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект традиционен, включает адаптер питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Компактный корпус из пластика черного цвета. Интересный внешний вид с эффектом расположенных в ряд ровных панелей под стиль лофт.

На передней грани островок с группой светодиодных индикаторов, отображающих рабочий статус соединения с провайдером, Wi-Fi, проводного соединения и USB. Яркость подсветки умеренная, в ночное время не отвлекает.

Четыре несъемные антенны с усилением 5 дБи. С тыльной стороны четыре гигабитных RJ-45, один из них WAN и три LAN. Кнопка MESH, скрытая для сброса настроек, USB 3.0 Type-A разъем, гнездо питания и механический тумблер.

На основании четыре литые ножки с рифленой текстурой, предотвращающей скольжение по поверхности. Также netis NX32U можно установить вертикально на стену, используя пару отверстий под дюбеля. Нанесена наклейка с техническими данными и информацией по заводским настройкам беспроводной сети.

Платформа

Построен на базе современной платформы с двухъядерным процессором MediaTek MT7981B +MT7976C+MT7531AE с тактовой частотой 1.3 ГГц. 128 Мбайт FLASH памяти и 256 Мбайт оперативной памяти RAM. Уровень быстродействия высокий, обеспечивается стабильное работа при продолжительной нагрузке с одновременным подключением большого количества клиентов по кабелю и по Wi-Fi.

Маршрутизатор поддерживает актуальный Wi-Fi 6 с высокой пропускной способностью. Обширное покрытие с Beamforming и MU-MIMO, а также общепринятый универсальный стандарт Easy Mesh, утверждённый Wi-Fi Alliance, который становится все более популярным. Проприетарные стандарты отдельных производителей теряют популярность, например, вероятно, в будущем нельзя будет найти Wi-Fi агент проприетарного стандарта при снятии с производства подобных продуктов. Можно объединять в одну бесшовную сеть как роутеры из линейки производителя, а также других производителей в которых реализован тот же универсальный стандарт.

Доступный в нем USB 3.0 разъем для подключения внешнего диска или флешки. Поддерживает FTP с парольным доступном, SMB, DLNA. Так организовывается домашнее облако для обмена и хранения данных, медиа-сервер с последующим воспроизведением фильмов и сериалов на телевизоре.

BeeWiFi

netis NX32U предоставляет простую и быструю настройку через бесплатное приложение BeeWiFi, доступное для iOS и Android. Это полноценная панель управления с удаленным доступом. При первом подключении предлагается провести быструю настройку. Эта модель поддерживает все основные типы подключения провайдеров.

В главном окне сводная информация со схемой подключения, текущей скорости соединения, времени работы и количества подключенных устройств. Переход в настройки беспроводной сети, MESH, функции USB, информации о маршрутизаторе.

В полных настройках выводится список разделов для просмотра подключенных клиентов, сетевого соединения с провайдером и параметров локальной сети, Wi-Fi, создания гостевой сети, MESH, IPTV, корректировки мощности передатчика, выбора режима сети, контроля доступа, Captive Portal, WPS, функции USB, QoS, переадресации портов, DDNS, диагностики, зеркалирования портов, TR069, OpenVPN клиент и сервер, Wireguard клиент и сервер, отключение светодиодных индикаторов, расписание, резервное копирование настроек и обновление прошивки.

Веб-панель

настройка netis NX32U

Получить доступ к настройкам netis NX32U также можно в локальной сети через веб-панель. Оформление и структура разделов схожа с приложением. Меню представлено в виде плиток с иконками, нужный пункт и раздел находятся быстро. Мы уже его рассматривали детально во время тестирования роутеров этого производителя. С его настройкой справится даже тот кто впервые этим занимается.

настройка netis NX32U

Это же касается расширения покрытия сети с Easy Mesh. Для него выделена отдельная вкладка в ней достаточно переключить в рабочее положение переключатель EasyMesh, выбрать роль для роутера (основная точка или дополнительная), диапазон соединения 2.4 ГГц/5ГГц или обе частоты. Очень просто и быстро.

настройка netis NX32U

Есть раздел для управления USB. Проверка статуса накопителя. Включение SMB с авторизацией, мультимедийное совместное использование DLNA для видео, музыки и изображений. Защищенный FTP.

настройка netis NX32U

Изменения есть по Captive Portal, сейчас есть прошивки для NX31 и NX32U. Добавлен пресет под Ростелеком. Добавили ручной ввод и теперь можно добавить любого Captive Portal провайдера. Выбрать авторизацию не только для основной или гостевой сети Wi-Fi, но и на конкретные LAN порты. Добавлена возможность создания списка доверенных устройства с доступом без авторизации. Это необходимо для развертывания сети в магазине, кафе или офисе когда предоставляется доступ сторонним пользователям.

Тесты

netis NX32U тестировался с провайдером, предоставляющим в рамках тарифа скорость 500 Мбит/сек. Кабель провайдера подключен к роутеру, компьютер подключен к нему кабелем. Скорость не режется.

тесты netis NX32U

По Wi-Fi скорость также максимально приближена к предоставляемому провайдером каналу, составляет 400-500 Мбит/сек на разном удалении смартфона от роутера. Отметим высокое качество покрытия в квартире, обеспечивал стабильное соединение через две стены. Также отдельно провели тестирование с принудительным отключением вещания на частоте 5 ГГц. Получили скорость в районе 200 Мбит/сек.

тесты netis NX32U

Скорость копирования файла с сетевого хранилища NAS подключенного к LAN порту 2.5 Гбит/с роутера netis NX62 на ПК с сетевой картой 2.5 Гбит/с по LAN (282 Мегабайт в секунду, что составляет 2256 Мегабит в секунду). Роутер в режиме Bridge (мост), что позволяет использовать оба сетевых порта для теста.

Итоги

Netis NX32U – это достойный представитель современных беспроводных маршрутизаторов, который станет отличным выбором для дома или небольшого офиса, требующих высокоскоростного и стабильного интернет-соединения. Его высокая производительность, надежность и доступная цена делают его привлекательным вариантом для широкого круга пользователей. Технология OFDMA, характерная для Wi-Fi 6, позволяет эффективнее распределять трафик между устройствами, минимизируя задержки и обеспечивая плавную работу даже при одновременном использовании множества гаджетов – смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных телевизоров и IoT-устройств. Оснащен мощными внутренними антеннами, которые обеспечивают широкий охват и высокую проникающую способность сигнала, позволяя получить стабильный Wi-Fi даже в отдаленных уголках дома или офиса, где сигнал от других роутеров мог бы ослабевать. Простой и интуитивно понятный веб-интерфейс для настройки. Пользователи могут легко управлять сетью, контролировать подключенные устройства, устанавливать пароли и настраивать родительский контроль. На фоне конкурентов выделяется привлекательным соотношением цены и качества.
