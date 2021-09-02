Представлен среднеформатный объектив Fujinon GF 35-70mm F4.5-5.6 WR

Сегодня компания Fujifilm представила не только новую среднеформатную беззеркальную камеру GFX50s II, но и универсальный объектив к ней – Fujinon GF 35-70mm F/4.5-5.6 WR. В комплекте с новой камерой объектив обойдется всего в 500 долларов, а отдельно – 1000 долларов. Российская цена новинки пока не сообщается. Старт американских продаж намечен на ноябрь этого года.

Объектив характеризуется фокусным расстоянием 35-70 мм (28-55 мм в 35-мм эквиваленте), массой 390 граммов, максимальной диафрагмой F4.5-5.6, симметричным дизайном линз, почти полным отсутствием аберраций и минимальной дистанцией для фокусировки 35 см.

Комментарии и отзывы Fujinon GF 35-70mm F4.5-5.6 WR
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