Представлен стабилизатор Moza AirCross 3

Компания Moza пополнила ассортимент стабилизаторов моделью Moza AirCross 3, главной особенностью которой стала компактность. Шутка ли, в сложенном состоянии устройство помещается на листе бумаги формата А4.

Новинка характеризуется максимальной полезной нагрузкой 3.2 кг, возможностью снимать в вертикальной ориентации, двухслойной быстросъемной пластиной, временем автономной работы до 19 часов, зарядкой за 1.5 часа, усиленной металлической конструкцией, улучшенными моторами, в сравнении с предыдущим поколением, алгоритмом Deep Red для лучшего управления заданной ориентацией и контролем движений, экраном с упрощенным меню, двумя интерфейсами, несколькими точками креплений и двумя креплениями «холодный башмак».

Комментарии и отзывы Moza AirCross 3
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