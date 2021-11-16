Представлен стабилизатор Moza AirCross 3

Новинка характеризуется максимальной полезной нагрузкой 3.2 кг, возможностью снимать в вертикальной ориентации, двухслойной быстросъемной пластиной, временем автономной работы до 19 часов, зарядкой за 1.5 часа, усиленной металлической конструкцией, улучшенными моторами, в сравнении с предыдущим поколением, алгоритмом Deep Red для лучшего управления заданной ориентацией и контролем движений, экраном с упрощенным меню, двумя интерфейсами, несколькими точками креплений и двумя креплениями «холодный башмак».